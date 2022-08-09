Светлана Тихановская объявила о создании Объединенного переходного кабинета

Светлана Тихановская по итогам конференции «Новая Беларусь» объявила о создании Объединенного переходного кабинета.

По словам Тихановской, кабинет — это «коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели». Такими целями она назвала защиту независимости и суверенитета Беларуси, представление национальных интересов страны, осуществление «фактической деоккупации», восстановление конституционной законности и порядка, а также пресечение незаконного удержания власти и обеспечение транзита власти «от диктатуры к демократии».

Как отметила Тихановская, все кандидаты в кабинет должны пройти одобрение представительного органа — исполнения этой функции Тихановская ожидает от Координационного совета. При этом первые кандидатуры она назначила уже сейчас, сроком на шесть месяцев, объяснив это угрозой утраты суверенитета из-за войны в Украине.

Представителем кабинета по транзиту власти стал глава Народного Антикризисного управления Павел Латушко, кабинета по иностранным делам — глава кабинета представителей Тихановской Валерий Ковалевский, а кабинета по восстановлению правопорядка — участник объединения экс-силовиков BYPOL Александр Азаров.

На должность представителя четвертого кабинета — по обороне и нацбезопасности — Тихановская назначила бывшего командира 38-й брестской десантно-штурмовой бригады Валерия Сахащика, записавшего в феврале 2022 года обращение к беларуским военным с призывом не участвовать в военной агрессии против Украины.

«Новая Беларусь» — конференция, проходившая в Вильнюсе с 8 по 9 августа при участии офиса Светланы Тихановской, Координационного совета, Народного антикризисного управления, BYPOL, а также отдельных правозащитников и активистов.