BYPOL: в Лунинце нашли тело погибшего военнослужащего

В районе города Лунинец нашли тело погибшего военнослужашего-контрактника, сообщает объединение бывших силовиков BYPOL.

Тело погибшего нашли 8 августа около 18:30 вечера. Его заметили с огнестрельной травмой головы, утверждает BYPOL.

Военнослужащий относился к войсковой части №97035 с пунктом постоянной дислокации в Гродно. По словам BYPOL, часть находилась не в Гродно из-за учений. «Одной из задач 250-го отдельного батальона охраны и обслуживания является обеспечение охраны пунктов управления Западного оперативного командования», — пишут бывшие силовики.

В Минобороны на вопрос о гибели «Медиазоне» ответили, что «вся информация находится на официальных ресурсах министерства». Однако ни на его сайте, ни в соцсетях не удалось найти ничего о погибшем военнослужащем в Лунинце.

Источники издания «Зеркало» в Минобороны подтвердили, что смерть в части действительно была и сказали, что погибшему было 19 лет.

22 июля Минобороны заявило о гибели солдата-срочника в Слониме.

19 февраля военнослужащий срочной службы получил смертельное ранение в одной из частей Гродненского гарнизона.