Минздрав сообщил о выявлении нового штамма «омикрона» в Беларуси

У двоих заболевших COVID-19 в Минске и Витебске обнаружили новый вариант «омикрона», известный как «ниндзя», сообщает пресс-служба Минздрава.

«Мы не ждём каких-то изменений в плане лечения, а также по клинике и тяжести течения. Хотя в мировой прессе есть на сей счёт мнение, что штамм более контагиозный и тяжело проходит. Мы всё-таки убеждены, что дополнительных мероприятий со стороны Минздрава (кроме как увеличения темпов вакцинации), изменения протоколов не нужно», — рассказал заместитель министра здравоохранения Александр Тарасенко.

Свое название новый штамм омикрона получил за большую по сравнению с другими вариантами «омикрона» трансмиссивность и способность «ускользать от действия вируснейтрализующих антител», пишет ведомство.

Все имеющиеся в стране вакцины позволяют защитить привитых граждан от тяжелого течения COVID-19, считают в Минздраве.