Жителя Речицы приговорили к 3 годам колонии за фото в нацистской форме, сделанное 10 лет назад

Гомельский областной суд приговорил жителя Речицы Владимира Прядкина к 3 годам колонии в условиях общего режима за публикацию мемуаров нацистского генерала и своей фотографии в нацистской форме, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд признал Прядкина виновным в разжигании вражды (статья 130 УК) и пропаганде самоубийства (часть 1 статьи 342-1 УК).

По информации правозащитников, житель Речицы разместил на странице во «Вконтакте» свою фотографию в нацистской форме, которая была сделана на съемках фильма в России; когда было опубликовано фото, не уточняется. Ему также вменили размещение во «Вконтакте» мемуаров нацистского генерала и комментарии в «Одноклассниках», в которых он хвалит Гитлера.

Мужчина рассказал «Гомельской Вясне», что около 10 лет назад подрабатывал на съемках фильмов в России и фотографировался в форме нацистского офицера. Прядкин объяснил, что разместил мемуары нацистского генерала на своей странице «Вконтакте», потому что ему было интересовался темой — как нацисты совершали свои преступления и чем оправдывались.

Обвинение в пропаганде самоубийства, пишет «Вясна», основывается на комментарии «Вконтакте», в котором Прядкин предлагал желающим покончить с собой обратиться к нему за советом о методах суицида. Сам обвиняемый в суде назвал это сообщение шуткой.