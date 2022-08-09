Против служителя минской церкви завели уголовное дело об участии в протестах

Против служителя минской церкви Максима Стасилевича завели уголовное дело о нарушении общественного порядка (статья 342 УК). Об этом в соцсетях рассказала его знакомая.

«До суда будет на Володарке», — написала она в фейсбуке.

Стасилевича задержали 22 июля. Дома у него и у еще одного служителя протестантской церкви Евгения Борисиска прошел обыск. Во время обысков силовики конфисковали у них брошюры «Молитва за Беларусь», в которых призывали молиться за страну «в это непростое время», писала «Вясна».

На следующий день каждому из них суд назначил по 10 суток ареста. Стасилевичу — за перепост экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), Борисику — за мелкое хулиганство (статья 19.1 КоАП).