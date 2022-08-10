Суд арестовал на 15 суток бывшего главного редактора газеты «Борисовские новости»

Бывшего главреда газеты «Борисовские новости» Анатолия Букаса арестовали на 15 суток за распространение экстремистских материалов, пишет «Белорусская ассоциация журналистов».

Про какие конкретно материалы идет речь, неизвестно. Суд над Букасом прошел в здании Борисовского РУВД. На процесс не пустили жену журналиста, которая два дня дежурила возле милиции.

По информации БАЖ, Бусака и его жену задержали на автомобильной парковке 8 августа; женщину позже отпустили. В квартире семьи прошел обыск.

Первый номер газеты «Борисовские новости» вышел в 1992 году. Печатная версия издания перестала выпускаться в 2019 году. В ноябре 2021 года суд признал сайт издания «экстремистскими материалами».