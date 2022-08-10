Суд Бобруйского района назначил до 16 лет колонии пяти бобруйчанам по делу о терроризме

Суд Бобруйского района и Бобруйска вынес приговор пятерым бобруйчанам по делу о терроризме, сообщает MAYDAY.

Константина Ермаловича суд приговорил к 16 годам лишения свободы, Виталия Минкевича — к 15, Игорю Козлову назначено 14 лет колонии, Надежде Полькиной — 2 года. Наталье Кед суд назначил 2 года домашней химии.

Суд над жителями Бобруйска проходил в закрытом режиме. Судья Наталья Агладкова признала Игоря Козлова, Константина Ермоловича, Виталия Минкевича виновными в создании террористической организации или участии в ней (часть 2 статьи 290-4 УК), акте терроризма (часть 2 статьи 289 УК), угрозе акта терроризма (часть 2 статьи 290 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК). Наталью Кед и Надежду Полькину признали виновными в оскорблении Лукашенко.

По информации правозащитников, всех фигурантов обвинили в поджоге чучела Лукашенко в марте 2021 года, а Козлова, Ермоловича и Минкевича также в действиях «террористического характера» летом и осенью 2021 года.

Тогда УВД Могилевского облисполкома заявило, что возле железнодорожной станции нашли предмет, похожий на взрывное устройство. Подобные предметы нашли сотрудники железной дороги возле станций Титовка, Бабино и продавцами «Табакарки» в Бобруйске.

По информации «Радыё Свабода», в обвинении говорится, что 11 августа 2021 года обвиняемые способствовали остановке поездов на одной из станций на полтора часа; 24 и 31 августа того же года саботировали работу железной дороги на других станциях; 16 сентября остановили работу одного из киосков «Табакерка»; подожгли стрелковый тир на стрельбище в\ч 5527.

Константина Ермоловича, Виталия Минкевича, Игоря Козлова задержали 26 сентября 2021 года. Их КГБ внес в «список террористов».