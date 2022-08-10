Отца уехавшей из Беларуси журналистки арестовали на 13 суток

Отцу уехавшей из Беларуси журналистки Алины Болбас присудили 13 суток ареста, сообщает телеграм-канал «Списки Задержанных».

Когда именно состоялся суд над Вадимом Болбасом и по какой статье, неизвестно. Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» публиковал «покаянное» видео с отцом журналистки, на котором тот объяснял причину задержания — участие в протестах.

В видео авторы канала использовали фото из дневника Вадима Болбаса: на нем описывалось, какие лозунги выкрикивали протестующие в августе 2020 года в Минске. Например, «Света наш герой, Саня ты отстой» и «Убирайся вон, ты и твой ОМОН».

Алина Болбас — беларуская журналистка, бывшая активистка «Задзіночання беларускіх студэнтаў». Сейчас минчанка учится в Европейском гуманитарном университете.