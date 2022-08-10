Коммунальщиков обязали закрашивать «несанкционированные надписи»

Сотрудников ЖКХ обязали закрашивать «несанкционированные надписи», следует из изменений в постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 8 от 10 июня 2022 года. Обновленный документ появился на сайте pravo.by.
Теперь коммунальщики должны устранять «несанкционированные надписи» в переходах и на мостах, что указано в 18 пункте постановления. Также среди новых обязанностей работников ЖКХ — мытье улиц и мостов, снятие гнезд птиц и ос, отлов бешеных и безнадзорных животных, ремонт велопарковок и другие.
Коммунальщики уже закрашивали муралы и надписи на улицах Минска. Например, 22 июля в городе закрасили мурал «Імгненнасць», который был там с осени 2019 года. А в июле в Ляховичах работника ЖКХ осудили на полтора года домашней химии за надписи на гараже возле местной бани. Его лозунги «Нет войне!» на стенах тоже закрасили.
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