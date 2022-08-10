Подполковник запаса Валерий Сахащик на конференции в Вильнюсе рассказал, что в Беларуси против него возбуждены уголовные дела

Подполковник запаса ВДВ Валерий Сахащик на конференции «Новая Беларусь» в Вильнюсе 9 августа рассказал, что против него в Беларуси «возбуждено несколько уголовных дел».

По словам Сахащика, он лично общается с руководителем следственной группы и «неоднократно задавал ему вопрос, просьбу» об ознакомлении с материалами дела и обвинением.

«Чтобы мне предъявили какие-нибудь материалы дела, обвинение — что-нибудь, на основании чего мою фотографию развесили на стендах, что меня там где-то разыскивают», — сказал Сахащик.

От руководителя группы подполковник не получил ни устный ответ, ни какие-либо документы по делу. Кроме того, по утверждению Сахащика, в Беларуси «в течение уже шести месяцев кошмарят бизнес», который имеет «какую-то связь» с ним. О каком бизнесе идет речь, неизвестно. На уточняющие вопросы «Медиазоны» об уголовном деле Сахащик не ответил.

Конференция «Новая Беларусь» прошла в Вильнюсе 8-9 августа. На ней Светлана Тихановская объявила о создании Объединенного переходного кабинета, куда пригласила и Валерия Сахащика — он назначен представителем по обороне и нацбезопасности.

Подполковник Валерий Сахащик — бывший командир 38-й брестской десантно-штурмовой бригады. В августе 2020 года он поддержал протесты, а в феврале 2022 записал обращение к беларуским военным с призывом не участвовать в военной агрессии против Украины.