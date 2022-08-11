Инициатива бывших силовиков BYPOL получил данные из архива КГБ о репрессированных в СССР беларусах, сказал «Медиазоне» представитель инициативы Александр Азаров.

Азаров уточнил, что пока что база данных о репрессированных беларусах обрабатывается. «Нужно сперва ее привести в порядок», — объяснил он. Позже информацию опубликуют.

Одним из мест захоронений жертв сталинских репрессий в Беларуси считаются Куропаты. О смертях там стало известно в 1988 году, когда статью о массовых расстрелах в пригороде Минска опубликовали в газете «Літаратура і мастацтва» Евгений Шмыгалев и Зенон Позняк. С 1993 года урочище Куропаты внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как место захоронения жертв политических репрессий 1930—1940-х годов.