Генпрокуратура обратилась в Верховный суд для признания BYPOL террористической организацией

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед по предложению председателя КГБ Ивана Тертеля направил в Верховный Суд заявление о признании террористическим объединения экс-силовиков BYPOL и входящих в него структурных подразделений «Сітуацыйна – аналітычны центр» и «Мобилизационный план "Перамога"», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии ведомства, объединение BYPOL создано в октябре 2020 года для вербовки действующих силовиков и «склонения их к предательству интересов службы и использования занимаемого положения в экстремистской деятельности».

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Кроме того, утверждают в ведомстве, с мая 2021 года BYPOL объединяет своих сторонников с целью «формирования у них радикальных взглядов для последующего их склонения к совершению экстремистских деяний», в том числе терактов. Конечной целью деятельности BYPOL, утверждают в ведомстве, декларируется «насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь».

Объединение, считают в Генпрокуратуре, публикует материалы о «технологиях изготовления и использования взрывчатых веществ и оружия, тактике оказания силового сопротивления сотрудникам правоохранительных органов», а в закрытых чатах планирует акции «террористической и экстремистской направленности».

Противоправность деятельности BYPOL, по версии Генпрокуратуры, подтверждается материалами уголовных дел, находящихся в производстве. Среди них дела о разжигании вражды (статья 130 УК), теракте (статья 289 УК), измене государству (статья 356 УК) и другие.

2 марта МВД рассказало о задержаниях блокировщиков беларуских железных дорог и квалифицировало их действия как терроризм. Ведомство считает, что призывы к блокированию дорог распространяли как оппозиционные политики (Светлана Тихановская и Павел Латушко), так и организации и объединения (BYPOL, «Буслы ляцяць») в знак протеста против войны в Украине. При этом, по мнению МВД, своими действиями «они фактически призывают к войне и совершению терактов в нашей стране».

BYPOL несколько раз писал о проведении «акций прямого действия» для повреждения участков железной дороги в знак протеста против войны в Украине и возможного участия Беларуси в ней. В некоторых случаях BYPOL ссылался на «Сообщество железнодорожников Беларуси», признанное 21 марта «экстремистским формированием». Само объединение бывших силовиков также признано «экстремистским формированием».