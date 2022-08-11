Вернувшегося из Польши гродненского активиста осудили за оскорбление Лукашенко; бывшие соседки обвиняли его в хищении денег

Гродненского активиста Александра Лаврентьева, который вернулся в Беларусь из Польши, осудили за оскорбление представителя власти (статья 369 УК) и Лукашенко (статья 368 УК). Об этом сообщает «Вясна».

Лаврентьеву присудили 3 года и 4 месяца колонии, пишут правозащитники. Заседание по его делу прошло 2 августа. Задержали активиста 2 мая прямо на рабочем месте в фудтраке в Гродно.

«МОСТ» рассказывал историю активиста. После 2020 года Лаврентьев жил в Белостоке, где, по версии издания, «кинул» соседок по квартире на деньги и вернулся в Беларусь. В Гродно он купил фудтрак и работал в нем до задержания силовиками в мае, писали журналисты.

Издание Hrodno.life говорило с девушками, у которых пропали деньги. Юлия, которая переехала в Белосток, рассказывала, что Лаврентьев показался ей «порядочным человеком».

В декабре 2020 она дала ему свои данные, чтобы тот помог заполнить заявку на получение помощи от фонда. В январе 2021 от сотрудников фонда она узнала, что сумма, которая была отправлена ей, осталась на счету у активиста, писало издание.

«Он вёл двойную игру, втирался в доверие ко мне и к своей знакомой. Обманул фонд, общаясь вместо меня с поддельной страницы. Сказал, что у меня нет банковского счета в Польше, и попросил все отправить ему. Естественно, денег никаких я не видела и даже не знала, что они у него», — сказала она в интервью.

Сам же Лаврентьев в декабре 2020 уехал из съемной квартиры в Гродно, писал «МОСТ». Журналист издания пытался связаться с Александром и узнать его видение истории, но тот не ответил на вопросы и заблокировал журналиста в соцсетях и мессенджерах.