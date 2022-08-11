Минобороны объяснило взрывы и вспышки в районе аэродрома «Зябровка» возгоранием военной техники

Причиной взрывов и вспышек на аэродроме «Зябровка» стало «возгорание одной из единиц техники после проведенной замены двигателя», пишет пресс-служба Минобороны.

По сообщению министерства, возгорание произошло 10 августа около 23:00.

«Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет», — пишет ведомство.

Первоначально о вспышках с аэродрома сообщил телеграм-канал «Беларускi Гаюн».

«Информацию о вспышках подтверждают сразу несколько источников. По разным данным, начиная с 00.30 было не меньше 8-и вспышек», — писал канал.

Также о вспышках сообщало гомельское издание «Флагшток» со ссылкой на читателя.

«С 00:25 по 00:32 были слышны взрывы, чувствовалась [ударная] волна, пару раз через сплошную облачность [были видны] световые проблески. Направление — зябровский аэродром», — рассказал источник «Флагштока».

О происшествии в районе аэродрома написало и «Зеркало» — читатели сообщили, что около 00:30 в Гомеле слышали пять мощных взрывов, чувствовалась ударная волна. При этом еще одна гомельчанка, обратившаяся в редакцию, сказала, что «вспышек, взрывов и волн» ночью в Гомеле «не слышали и не видели».

Ранее Минобороны Беларуси сообщало о проведении с 9 по 25 августа 2022 оперативно-тактических учений с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой.