Сергея Тихановского перевели на тюремный режим

Осужденного политика и блогера канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского перевели из колонии на тюремный режим, пишет правозащитный центр «Вясна».

Решение об усилении режима принял суд Октябрьского района Могилева.

7 июля из колонии в тюрьму перевели другого фигуранта «дела Тихановского» Владимира Книгу. Книга — отставной сотрудник гродненского ОМОНа, ставший волонтером инициативной группы Светланы Тихановской.

«Ты сидишь целый день в телогрейке». За что осужденного могут перевести из колонии в тюрьму и как вернуться обратно

14 декабря 2021 года Тихановского приговорили к 18 годам колонии строго режима. Тогда его признали виновным в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), разжигании социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов» (часть 3 статьи 130 УК), угрозах в адрес экс-председателя ЦИК Лидии Ермошиной (часть 2 статьи 191 УК) и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

Всех шестерых фигурантов дела судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО.

Согласно материалам дела, осужденные «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году».