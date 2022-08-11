Роман Протасевич выступил свидетелем по делу против Костусева, Зенковича и Федуты о захвате власти

Бывший редактор Nexta Роман Протасевич выступил свидетелем по делу о захвате власти, обвиняемыми по которому проходят в том числе глава партии БНФ Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович, сообщает Sputnik.

В суде Протасевич рассказал, что еще один фигурант дела Дмитрий Щигельский предлагал ему поучаствовать в пресс-конференции с обвиняемыми, сказав, что «есть вариант силового свержения власти в Беларуси». Сам Щигельский, по его словам, был «передаточным звеном между заговорщиками и штабом Светланы Тихановской».

«На их (Юрия Зенковича и Дмитрия Щигельского) взгляд никаким другим способом власть нельзя было изменить — марши и хождения уже провалились. И они видели один вариант свершения власти — силовой, с участием военных», — рассказал Протасевич, отвечая на вопросы прокурора.

При этом, по его словам, обвиняемые считали, что штаб Светланы Тихановской должен найти финансирование, если планирует участвовать в государственном перевороте.

«В первую очередь — для военных участников заговора», — рассказал Протасевич.

По словам экс-редактора Nexta, Тихановская по плану обвиняемых «должна была быть лицом, которому бы дали присягу военные»». При этом степень ее участия «определялась деньгами».

«У самого штаба Тихановской денег не было, поэтому я попробовал проговорить с владельцем фонда BYSOL Андреем Стрижаком. Но он сказал, что такие большие деньги найти не удастся. Сказал, что только может помочь с эвакуацией семей военнослужащих», — сказал Протасевич.

Обвиняемые также планировали эвакуацию около 10-20 семей военнослужащих, утверждает Протасевич.

Всего обвиняемыми по делу о захвате власти проходят пять человек. Кроме Федуты, Костусева и Зенковича, судят также бухгалтера Ольгу Голубович и дальнобойщика Дениса Кравчука — их обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Юрия Зенковича обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), публичных призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Александру Федуте и Григорию Костусеву вменяют заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК).

Фигурантов дела задержали в апреле 2021 года. По версии, которую озвучил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ, они при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.

После начала расследования КГБ озвучивало, что в деле девять обвиняемых: Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Проходящего в итоге обвиняемым Дениса Кравчука в этом списке не было.