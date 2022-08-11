Суд в Гомеле приговорил к трем годам колонии россиянина, который планировал воевать в Украине
Суд в Гомеле приговорил к трем годам колонии россиянина, который планировал воевать в Украине
11 августа 2022, 18:43
 
 
 
 
 

В Гомеле вынесли приговор 50-летнему россиянину, проживающему в Солигорском районе, который собирался воевать в Украине, пишет «Правда Гомель».

Россиянина признали виновным в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), а также в приготовлении к участию в вооруженном конфликте на территории иностранного государства (статья 361-3 УК). Его приговорили к трем годам колонии общего режима, пишет «Правда Гомель».

Суд проходил в закрытом режиме. На какой стороне собирался воевать осужденный, не уточняется.

     
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