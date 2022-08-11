АТОР: россияне начали чаще ездить в Беларусь, чтобы покупать товары ушедших из России брендов

Россияне начали чаще ездить в шопинг-туры в Беларусь, чтобы покупать товары ушедших из России брендов, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Как утверждают в Ассоциации со ссылкой на экспертов туроператора «Мультитур», шопинг-туристы едут в Минск на выходные и в основном бронируют только отели. Доля сити-туров для шопинга в Беларуси уже составляет в продажах компании около 10-15% от всех бронирований по этому направлению. Еще два туроператора отмечают, что доля сити-туров в Беларусь у них составляет около 45-50%.

По информации АТОР, FUN&SUN в связи с этим планирует запустить специальный шоп-тур в Беларусь, по которому при необходимости можно будет открыть банковскую карту Visa или Mastercard в местном банке.

Как отмечают в Ассоциации, несмотря на новые тренды, в основном россияне ездят в Беларусь на санаторно-оздоровительный отдых.