МВД запретило въезд в Беларусь корреспондентке телеканала «Дождь» Марии Борзуновой

МВД включило корреспондентку телеканала «Дождь» Марию Борзунову в список «лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен и нежелателен». Об этом журналистка рассказала в своем телеграм-канале.

«Беларусь люблю, всегда в моём сердце, а всё это дерьмо не вечно», — написала она.

Мария Борзунова освещала беларуские протесты — осенью 2020 года она провела два месяца в Беларуси и в прямом эфире рассказывала о том, что происходит на акциях. В 2021 году журналистка сняла фильм «Страна в изгнании», посвященный беларусам, которые были вынуждены покинуть страну из-за полиических репрессий.