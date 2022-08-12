«Вясна»: двоюродного брата замкомандира полка Калиновского арестовали на 15 суток

34-летнего жителя Бобруйска Сергея Франчука — брата замкомандира полка Калиновского Вадима Кабанчука — арестовали на 15 суток за «неповиновение сотрудникам милиции» (статья 24.3 КоАП), пишет правозащитный центр «Вясна».

10 августа близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» опубликовал «покаянное» видео Франчука, в котором он говорит, что «категорическим образом» не одобряет действия брата. В ролике бобруйчанин рассказывает, что участвовал в акциях протеста в Минске в 2020 году, в том числе выходил на дорогу и мешал движению транспорта. Он добавляет, что оскорблял милиционеров в чате телеграм-канала полка.