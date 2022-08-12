«Белорусский силовик» опубликовал скриншоты сообщений матери Риты Дакоты; вероятно, женщина задержана

Провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал скриншоты сообщений, которые, по их утверждению, принадлежат Светлане Герасимович — матери певицы Риты Дакоты. Авторы канала пишут, что женщина «отправится отбывать срок благодаря работе ГУБОП».

«Кибербуллинг, зигующая на фоне бчб-тряпки, участник массовых беспорядков, поддерживающая нацистский украинский режим — все это про маму певицы Риты Дакоты»,— говорится в посте.

«Я первый раз об этом слышу, поэтому точно подтвердить не могу», — рассказала «Медиазоне» менеджерка артистки.

В 2020 году певица Рита Дакота поддержала протесты в Беларуси и записала песню «Уходи» со словами «Как тебе спится, Саша, по ночам».