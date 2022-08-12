Сокамерник Игоря Банцера рассказал, что музыканта арестовали на 15 суток; на него составили 18 административных протоколов

Лидер группы «Голая Манашка» Федор Живалевский, сидевший в одной камере на Окрестина с Игорем Банцером, рассказал, что суд арестовал его на 15 суток, пишет «Радыё Свабода». По какой статье осудили Банцера, Живалевский не знает.

По информации фронтмена «Голай манашкі», на Игоря Банцера составили 18 административных протоколов, но по каким статьям, неизвестно.

«Он мне рассказал, что хочет жить тут и жить нормально, но ему ясно дают понять, чтобы он уехал. Но он не хочет никуда ехать… Мне показалось, что он уже без надежды на то, что что-то изменится… Рассказал, что его мечта — заниматься музыкой», — рассказал Живалевский «Радыё Свабодзе».

Игоря Банцера задержали 4 августа в Гродно. Силовики выломали двери в квартиру, задержали музыканта и увезли в Минск. «Задержал то ли ГУБОП, то ли КГБ», — говорили родные активиста.

Авторы телеграм-канала «Сводки центра» писали, что против гродненца могут возбудить дело о разжигании вражды (статья 130 УК) за «его деятельность в социальных сетях».

«Сводки центра» опубликовали видео задержания Игоря Банцера и утверждают, что против него могут возбудить дело о разжигании вражды

В марте 2021 года Игоря Банцера приговорили к 1,5 годам химии по делу о хулиганстве (статья 339 УК) за танец в стрингах перед милицейской машиной. Он начал отбывать наказание на химии с 17 июня. В августе за нарушения его отправили в штрафной изолятор — он провел там 40 суток.

29 сентября суд решил перевести музыканта в колонию. Спустя месяц Банцера вернули на химию: прокурор попросил отменить постановление суда и направить представление о замене наказания на новое рассмотрение из-за юридических нарушений. 25 ноября музыканта снова отправили в ШИЗО на 10 суток за то, что он записал для «Медиазоны» видео об условиях на химии. В декабре Банцер отбыл наказание и вышел на свободу.

Историю Игоря Банцера можно послушать в нашем подкасте «Химия».