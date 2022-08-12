Жителя Барановичей приговорили к 2 годам домашней химии за репост фото Ким Чен Ына с усами и надписью «Кон Чен Ый»

Суд приговорил 30-летнего жителя Барановичей Александра Марушкевича к 2 годам домашней химии за репост фото Ким Чен Ына с усами и надписью «Кон Чен Ый» в Instagram, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Николай Кмита признал Марушкевича виновным в оскорблении Лукашенко (часть 1 статья 368 УК). По словам правозащитников, прокурор Инна Данильчик «решила, что Ким Чен Ын с усами — это Лукашенко».

Как пишет «Вясна», сторис с лидером КНДР обвиняемый разместил в 2020 году — через 2 года его вызвали в милицию и нашли фото в архиве.