Суд назначил 1,5 года колонии бывшему эмчээснику, лайкнувшему комментарий о перестрелке между Зельцером и сотрудником КГБ

Гродненский областной суд приговорил к 1,5 годам и штрафу в 1600 рублей колонии бывшего начальника части МЧС Александра Курганского, который поставил лайк на комментарий о перестрелке между Андреем Зельцером и сотрудником КГБ «Нирваной». Об этом сообщает правозащитная группа MAYDAY.TEAM.

Судья Александр Козёл признал Курганского виновным в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и разжигании вражды (статья 130 УК). Как пишут правозащитники, причиной задержания Курганского стал лайк под постом, «описывающим события в квартире убитого сотрудниками КГБ Андрея Зельцера».

Александр Курганский — бывший командир части МЧС № 7 в Гродно, прослуживший в МЧС более 15 лет.

28 сентября в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и IT-специалист Андрей Зельцер.

Вскоре СК отчитался о задержании 136 человек за оскорбительные комментарии о перестрелке Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

3 августа Следственный комитет сообщил о передаче в прокуратуру 57 уголовных дел за комментарии о гибели Федосюка. Как уточняло ведомство, речь идет об уголовных делах по статье о разжигании вражды (статья 130 УК).

Некоторых из обвиняемых по делам о комментариях, связанных с гибелью Федосюка, также внесли в список людей, причастных к террористической деятельности.