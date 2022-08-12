Силовики признали «экстремистским формированием» организацию «Малады фронт» и закрытый чат Love Hаtа

МВД и КГБ признали «экстремистским формированием» организацию «Молодой фронт» и ее соцсети, закрытый телеграм-чат Love Hаtа и еще несколько каналов, следует из списка на сайте МВД.

О закрытом чате Love Hata говорил в интервью телеканалу ОНТ Роман Протасевич. Он называл его «основным чатом администраторов крупнейших телеграм-каналов».

«Это был главный координационный чат уличных протестов. Там происходили обсуждения, планирование, работа над повесткой на той или иной неделе протестов», — говорил Протасевич.

14 июля суд в Минске назначил полтора года колонии бывшему лидеру «Маладога фронта» Змитру Дашкевичу. Нынешний глава организации Денис Урбанович присоединился к беларускому полку Кастуся Калиновского, воющему на стороне Украины.