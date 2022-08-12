«Сводки центра»: сотрудники ГУБОП задержали беларуса, воевавшего на стороне Украины и завербованного СБУ

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» утверждает, что сотрудники ГУБОП задержали беларуса, воевавшего на стороне Украины в 2019 году, а позже завербованного СБУ для передачи информации о перемещении военной техники в Беларуси. По информации издания «Наша Ніва», задержанного зовут Ярослав Сакович.

В «покаянном» видео, опубликованном «Сводками центра», Сакович рассказывает, что в 2019 году присоединился к «Украинской добровольческой армии» и был пулеметчиком в Мариуполе.

Задержанный добавляет, что «подписал бумаги о сотрудничестве с СБУ и с тех пор был завербован». Когда это произошло, не уточняется.

«На территории Беларуси я занимался сбором информации о передвижении военной техники, авиации России и Беларуси с последующей передачей сотруднику СБУ», — говорит он.