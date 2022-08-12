Прокуратура возбудила уголовные дела за слив данных сотрудников тюрьмы №1, прокуратуры и судьи по «делу Автуховича»

Прокуратура Гродненской области возбудила уголовные дела о незаконных действиях с информацией (часть 3 статьи 203-1 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК) за слив данных сотрудников тюрьмы №1, прокуратуры, судьи по «делу Автуховича» и их родственников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе говорится, что в «деструктивных» телеграм-каналах опубликовали персональные данные замначальника прокуратуры Гродненской области, помощника прокурора Советского района Минска, сотрудников правоохранительных органов и тюрьмы №1, судьи Гродненского областного суда и их родственников «в связи с рассмотрением дела по обвинению Николая Автуховича и других».

Другие пользователи оставляли оскорбительные комментарии под постами с личными данными представителей власти, пишет прокуратура.