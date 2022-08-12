Силовики задержали директора типографии, который в 2020 году изготавливал и продавал «протестную символику»

Силовики задержали ипэшника и директора типографии Marlene, который в 2020 году изготавливал и продавал «протестную символику». Видео с задержанным появилось в близком к силовикам телеграм-канале «Сводки центра».

По утверждению канала, директору типографии назначили «большой штраф», а остатки продукции конфисковали.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — пишет канал.

Это уже не первое задержание владельца типографии, которая продавала различную продукцию с беларуским орнаментом, бчб-символикой, гербом «Погоня». В конце июля тот же телеграм-канал опубликовал видео на котором владелица борисовского салона фотопечати рассказывает о своем задержании за участие в акциях протеста и отдирает со стен салона бело-красные обои.

В январе 2022 года суд приговорил директора частной типографии Артема Федосенко к 4 годам колонии по обвинению в изготовлении и распространении «протестных листовок, стикеров, газет», а также в участии в воскресных маршах в августе-сентябре 2020 года.