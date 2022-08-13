В Слониме разбился аэроплан; экипаж из двух человек погиб

В Слониме недалеко от деревни Розановщина разбился аэроплан, сообщает «Газета Слонімская».

Издание сообщает, что при крушении погибли два члена экипажа. По словам очевидцев, смерть одного из констатировали сразу, другого пытались спасти, но безуспешно.

Одним из погибших был директор летной школы VRP Avia, инструктор-экзаменатор Сергей Довгаль — об этом в своем фейсбуке написала его знакомая Анастасия Тиханович. По информации издания «Зеркало», второго пилота звали Владимир Филон, он отвечал за безопасность полетов и навигацию.

13 августа Слоним отмечал свое 770-летие. По словам издания, в связи с этим были организованы полеты на мотодельталетах.

Обновлено 19:05 14.08.2022. Добавлены имена погибших пилотов.