Maxar опубликовал спутниковые фотографии аэродрома «Зябровка»; на них видны следы горения

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки аэродрома «Зябровка» от 12 августа, на которых видны следы горения.

Как отмечают в компании, на снимке заметны последствия взрыва на главной взлетно-посадочной полосе, а поблизости видна сгоревшая растительность.

Несколько беларуских изданий со ссылкой на читателей сообщали о многочисленных взрывах и вспышках на аэродроме в ночь на 10 августа. Наутро Минобороны выпустило пресс-релиз, в котором объяснило взрывы «возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя».

Ранее Минобороны Беларуси сообщало о проведении с 9 по 25 августа 2022 оперативно-тактических учений с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой.