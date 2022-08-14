Приговоренного к 14 годам колонии Николая Статкевича на полгода поместили в одиночную камеру

5 августа приговоренного к 14 годам колонии политика Николая Статкевича поместили в одиночную камеру на полгода. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказала жена осужденного Марина Адамович.

«Ён на паўгады быў змешчаны ў якасці пакарання ў адзіночку памерам каля 3-х кв. метраў, шырынёй у метр, з прышпіленымі да сцяны "нарамі". <﻿…﻿> У калоніі асаблівага рэжыму, дзе ён і так у камеры, можна пакараць, хіба, памерамі і паўпадвальным памяшканнем. Ну і адсутнасцю званкоў і прагулак», — написала она.

В декабре 2021 года суд приговорил Статкевича к 14 годам колонии усиленного режима, а в июне 2022 года КГБ внес политика в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Статкевича вместе с другими фигурантами "дела Тихановского" судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО.

Политику предъявили обвинение в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

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Согласно материалам дела, обвиняемые «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году».

Генпрокуратура утверждала, что обвиняемые «с конца 2019 года стали распространять в сети Интернет публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году».