СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух членов экипажа аэроплана, разбившегося в Слониме

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (часть 3 статьи 314 УК) в связи с падением самолета в Слонимском районе и гибели двух членов экипажа, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняет СК, следователи поручили специалистам ГКСЭ проведение экспертных исследований, в том числе судебно-медицинских и химических экспертиз нефтепродуктов.

13 августа в Слониме недалеко от деревни Розановщина разбился аэроплан. Как сообщало издание «Газета Слонимская», при крушении погибли два члена экипажа. По словам очевидцев, смерть одного из констатировали сразу, другого пытались спасти, но безуспешно.

Одним из погибших был директор летной школы VRP Avia, инструктор-экзаменатор Сергей Довгаль — об этом в своем фейсбуке написала его знакомая Анастасия Тиханович. По информации издания «Зеркало», второго пилота звали Владимир Филон, он отвечал за безопасность полетов и навигацию.

13 августа Слоним отмечал свое 770-летие. По информации «Газеты Слонимской», именно в связи с этим в городе организовали полеты на мотодельталетах.