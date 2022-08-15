«Новы Час»: суд по делу против журналиста Дениса Ивашина будет проходить в закрытом режиме

Гродненский областной суд закрыл процесс по делу против журналиста Дениса Ивашина в связи с тем, что на заседаниях будут изучать материалы, связанные с государственными тайнами, сообщает издание «Новы час».

Журналиста задержали по уголовному делу 12 марта 2021 года. Его обвиняют во вмешательстве в деятельность милиционера (статья 365 УК) и измене государству (часть 1 статьи 356 УК).

КГБ считает, что журналист сотрудничал с украинскими спецслужбами: в своих публикациях «регулярно осуществлял информационные вбросы относительно так называемых враждебных действий России в отношении Украины и Беларуси».

Ивашин публиковал расследования на сайте InformNapalm и в газете «Новы час». Он рассказывал, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгонах беларуских протестов в рядах беларуского ОМОНа. 4 марта, за две недели до его задержания, вышла третья часть расследования