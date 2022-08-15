Суд в Могилеве приговорил дальнобойщика к трем годам колонии за лайк в «Одноклассниках»

Суд Ленинского района Могилева приговорил дальнобойщика Сергея Цигибу к трем годам колонии за лайк в «Одноклассниках», передает волонтерская инициатива MAYDAY.

Суд прошел 8 августа, но о его результатах стало известно только сейчас. Цигибу признали виновным в оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и незаконных действиях в отношении персональных данных (статья 203 УК).

Согласно материалам дела, дальнобойщик поставил лайк под видео «Мент-полицай, который получит 2 пожизненных срока» в «Одноклассниках». Из-за лайка видео отобразилось на страничке самого пользователя.

«Медиазона» нашла страничку дальнобойщика в соцсети — сейчас видео с лайком осужденного не отображается в ленте. Как пишут волонтеры, Цигибу никогда не арестовывали по административным статьям, связанными с протестами.