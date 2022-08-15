Суд признал «экстремистскими» соцсети борисовского салона печати, владелица которого отдирала бело‑красные обои на камеру

Суд Борисовского района признал страницу местного салона печати «Лиса» во «Вконтакте» «экстремистскими материалами», следует из списка, опубликованного на сайте министерства информации.

Согласно списку, такое решение суд принял 4 августа 2022 года.

26 июля провластный телеграм-канал «Сводки центра» опубликовал пост с видео, на котором владелица салона рассказывала о своем задержании за участие в акциях протеста и отдирала со стен помещения бело-красные обои.

В посте провластного канала ее и еще одного задержанного (вероятно, сотрудника салона) назвали «️последователями коллаборационистов», которые «открыли змагаро-типографию в центре Борисова».