Минчанина приговорили к пяти годам колонии за передачу телеграм‑каналу информации о родственнике милиционера

Минский областной суд приговорил местного жителя Ивана Супрунчика к пяти годам колонии за передачу телеграм-каналу информации о родственнике милиционера и разжигание вражды, сообщает «Вясна».

Суд прошел 12 августа, но известно о его результатах стало только сейчас. Супрунчика признали виновным в приготовлении к преступлению (статья 13 УК), в разжигании социальной вражды или розни (статья 130 УК) и в незаконном сборе или распространении информации про личную жизнь (часть 1 статьи 179 УК), пишут правозащитники.

Согласно материалам дела, минчанин передал администраторам «деструктивного» телеграм-канала информацию о личной жизни родственника милиционера.

Дополнено в 19:45. Приговор назначен в соответствии со статьей 179 УК, которую исключили из кодекса в мае 2021 года. Вместе с этим в кодексе появилась статья о незаконных действиях в отношении информации про личную жизнь (статья 203 УК), пишет «Вясна».