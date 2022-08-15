«Вконтакте» заблокировал страницы «Зеркала» и еще двух беларуских изданий для доступа из России

«Вконтакте» заблокировал страницы «Зеркала» для доступа из России по требованию Генпрокуратуры этой страны. Об этом сообщает само издание.

«Никаких пояснительных сообщений администрация соцсети не прислала», — уточнило «Зеркало».

Также сообщения о блокировке пришли «Флагштоку» и «Хартии-97». Их страницы «Вконтакте» блокируют по требованию Мининформа Беларуси.

«Вконтакте получила уведомление с требованием Министерстава информации Беларуси заблокировать сообщество в связи с распространением информации, запрещенной к распространению», — написали администраторы социальной сети в сообщении «Флагштоку» и «Хартии-97».