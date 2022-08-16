Жителю Барановичей, который позвонил в КГБ и рассказал об «ударе высокоточным оружием» на 9 мая, назначили 2 года химии

Суд в Барановичах приговорил к 2 годам химии 46-летнего местного жителя, который позвонил в КГБ и сообщил об «ударе высокоточным оружием» на 9 мая. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Жителя Барановичей признали виновным в ложном сообщении об опасности (часть и статьи 340 УК). Согласно материалам дела, 5 мая мужчина со стационарного телефона позвонил в КГБ в Минске и сказал, что 9 мая «по определенным объектам будет нанесен удар высокоточным оружием».