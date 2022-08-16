Суд по делу о захвате власти временно перевели на закрытый режим, передает Sputnik.

Суд принял решение слушать показания «силовика» Александра Журавского в закрытом режиме. Об закрытии суда ходатайствовал прокурор. Прессу и слушателей удалили из зала суда, передает корреспондент Sputnik.

Согласно материалам дела, Александр Журавский — подставной «силовик», который встречался с обвиняемым юристом Юрием Зенковичем. Запись их разговора представили в суде 5 августа. На ней, как утверждает следствие, собеседники обсуждали вопросы захвата власти.

8 августа Зенкович признал свою вину по делу о захвате власти. Его обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), публичных призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Кроме Зенковича обвиняемыми проходят: глава партии БНФ Григорий Костусев, политолог Александр Федута, бухгалтер Ольга Голубович и дальнобойщик Денис Кравчук.

По версии, которую озвучил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ, они при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.