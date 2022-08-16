Суд в Гомеле приговорил мозырянку к 3 годам колонии за передачу телеграм‑каналу видео с военным вертолетом

Гомельский областной суд приговорил жительницу Мозыря Анну Пышник к 3 годам колонии общего режима за «содействие экстремистской деятельности» (часть 2 статьи 361-4 УК). Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, Пышник отправила видео с передвижением военного вертолета в телеграм-канал. О каком канале идет речь, не уточняется.

По информации правозащитников, мозырянку задержали 22 марта и поместили в СИЗО-3, где он находилась до суда.