«ВКонтакте» заблокировала страницу «Медиазоны. Беларусь» на территории России, следует из уведомления, которое редакция получила от службы поддержки соцсети.

В сообщении говорится, что страница заблокирована по требованию Генпрокуратуры России, которая выявила «информационные материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции». О каких материалах идет речь, не уточняется.

15 августа уведомление о блокировке паблика по требованию Генпрокуратуры России получило «Зеркало». Сообщения о блокировке пришли также «Флагштоку» и «Хартии-97» — их страницы заблокировали по требованию Мининформа Беларуси. Сообщество «Флагштока» не открывается и у читателей из России — при попытке зайти на страницу появляется сообщение о блокировке по требованию Генпрокуратуры страны.

13 марта «ВКонтакте» заблокировала паблик российской «Медиазоны». Тогда соцсеть также ссылалась на требование Генпрокуратуры, выявившей «недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции».