Силовики задержали минчанку, забравшись в ее квартиру через окно

Силовики задержали минчанку Алену Малькевич за участие в протестах в 2020 году, сообщает провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

При этом сотрудники милиции оказались в квартире через окно. На «покаянном» видео, опубликованном в канале, есть фрагмент, в котором силовики спускаются с троса на балкон квартиры и выбивают стеклянную дверь, ведущую к нему. Далее показывается, что часть милиционеров попадает в квартиру через входную дверь.

«В связи с тем, что у Елены любимым фильмом является "Человек-паук", сотрудники решили "порадовать" активную участницу массовых беспорядков», — написали авторы канала.

На видео задержанная утверждает, что участвовала в акциях протеста в 2020 году. К ролику приложены ее фотографии с маршей и с бчб-флагом.