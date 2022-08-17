В Минске силовики задержали иллюстратора, который «участвовал в создании протестных стикеров»

В Минске силовики задержали 36-летнего художника-иллюстратора, который «участвовал в создании протестных стикеров», сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра». «Медиазона» нашла страницу задержанного в фейсбуке — его зовут Вадим Багрий.

В «покаянном» видео, опубликованном «Сводками Центра», задержанный говорит, что работает в компании Vizor Games. Он добавляет, что причиной задержания стало «участие в акциях в 2020 году» и «участие в создании протестных стикеров, разжигающих вражду».

О каких стикерах идет речь, не уточняется, но авторы канала разместили в посте ссылку на новость о признании «экстремистскими материалами» стикерпаков Luka и Sasha 3%.

«Согласно заключениям экспертов — это статья 130 УК Республики Беларусь», — пишет телеграм-канал.