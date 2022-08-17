Дочь обвиняемого по «делу Автуховича» Владимира Гундаря сообщила, что ему назначили 7 суток в карцере

Обвиняемый по «делу Автуховича» Владимир Гундарь рассказал, что ему назначили 7 суток в карцере, пишет дочь Гундаря Инга Стромская в фейсбуке.

«Ему это уже объявили, но когда приказ будет приведен в исполнение неизвестно. Возможно, это произойдет, когда из карцера выпустят Ольгу Майорову, потому что сейчас она находится там», — написала Стромская.

4 августа издание «Позiрк» сообщило, что фигуранты «дела Автуховича» Владимир Гундарь, Галина Дербыш, Ольга Майорова и Ирина Мельхер сообщили об угрозе их жизням и здоровью в СИЗО.

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«Мы заявляем о резком усилении физического и психологического давления на большинство обвиняемых по уголовному делу № 20125030489 (т.н. "дело группы Автуховича"). Очевиден полный развал обвинения, и системе не остается ничего иного, как усилить репрессии», — цитировал канал письмо обвиняемых.

О каком конкретно давлении идет речь, обвиняемые не уточняли, но указали имена людей, которых они считают ответственными за это.

Владимира Гундаря обвиняют в создании преступной организации (часть 1 статьи 285 УК) и покушении на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК).

Николай Автухович — предприниматель из Волковыска. Ранее прокуратура писала о подробностях уголовного дела против него и еще 11 человек. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года он и его сообщники приготовили зажигательную смесь, облили и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежавшие милиционеру. Кроме того, они, по версии обвинения, подорвали автомобиль другого милиционера в Гродно.

Всем им в сумме вменяют 12 статей УК. Среди них — создание преступной организации и участие в ней (часть 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие.