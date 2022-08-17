Приговоренного к 13 годам колонии блогера Эдуарда Пальчиса перевели на тюремный режим

Приговоренного к 13 годам лишения свободы блогера Эдуарда Пальчиса перевели из колонии в тюрьму. Об этом в своем твиттере написала жена Пальчиса Виктория.

«Пальчису ужесточили наказание и перевели отбывать в тюрьму номер 4 в Могилёве. Суд был 5 минут по скайпу, видимо, все приблизительно в одно время с Сергеем Тихановским и другими», — рассказала она.

11 августа суд заменил режим на тюремный приговоренному к 18 годам колонии политику и блогеру Сергею Тихановскому. 7 июля из колонии в тюрьму перевели другого фигуранта «дела Тихановского» Владимира Книгу.

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В декабре 2021 года суд приговорил блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам колонии усиленного режима по обвинению в возбуждении социальной вражды и розни, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 130 УК), организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), организации грубого нарушения порядка (часть 1 статьи 342 УК) и призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК).

Судебные заседания по делу Пальчиса проходили в закрытом режиме, об этом ходатайствовал прокурор.

По версии обвинения, публикации Пальчиса были направлены на «разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности» — например, силовиков и чиновников.

Блогер также писал о месте и времени будущих протестных акций, «обучал и подготавливал потенциальных участников»; следователи квалифицировали это как организацию массовых беспорядков и грубого нарушения порядка.

Обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности Пальчису предъявили, потому что он «создавал и распространял в интернете материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране с целью облегчить последующий захват государственной власти в Беларуси неконституционным путем иными лицами».