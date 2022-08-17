БАЖ: Анджею Почобуту предъявили обвинение в призывах к санкциям или иным действиям, вредящим нацбезопасности

Журналисту и активисту Союза поляков Анджею Почобуту предъявили обвинение в призывах к санкциям или иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361 УК), сообщает Беларуская ассоциация журналистов.

Ранее Почобута обвинили в разжигании вражды (статья 130 УК). В конце июля польское издание Rzeczpospolita перечислило несколько эпизодов уголовного дела. Среди них — «разговоры о советской агрессии против Польши», статья в Gazeta Wyborcza о разгоне протестов в 2020 году и материал 2006 года о командире польского антикоммунистического подполья в Гродненской области.

Анджэя Почобута задержали 25 марта 2021 года в Гродно. В этот день силовики пришли и к другим активистам Союза поляков: к его главе Анжелике Борис, директору гражданской школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской и руководителю лидского отделения Союза поляков Ирене Бернацкой. Почти двумя неделями ранее на связь перестала выходить и директор «Польской школы» Анна Панишева.

В марте против Анжелики Борис и «иных лиц» возбудили уголовное дело о разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130). 25 марта 2022 года Борис отпустили под домашний арест, а Бернацкую, Тишковскую и Панишеву передали Польше в конце мая.