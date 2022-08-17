Суд по делу против бывшего сотрудника «Алмаза» Вячеслава Сидоракина сделали закрытым

Суд по делу против бывшего сотрудника спецподразделения «Алмаз», подполковника Вячеслава Сидоракина, а также обвиняемых Юрия Гаркача и Сергея Старченко будет проходить в закрытом режиме, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Первое заседание по делу назначено на 9 сентября в Минском городском суде.

Как уточняют правозащитники, Сидоракина и Гаркача обвиняют в незаконных действиях с оружием (часть 3 статьи 295 УК) и незаконном перемещении оружия через границу (части 1 и 2 статьи 333-1 УК). Старченко вменяют только незаконные действия с оружием (часть 2 статьи 295 УК).

31 марта 2021 года телеканал ОНТ показал фильм «Манкурты», в котором рассказывалось о спецоперации по поиску предателя внутри КГБ и разоблачению «форм и методов работы иностранных спецслужб, всех участников агентурной сети и каналов эвакуации из Беларуси лиц, причастных к шпионской деятельности».

В фильме рассказывалось, что Сидоракин вместе с другим бывшим сотрудником «Алмаз» Игорем Макаром пытался помочь бывшему подполковнику КГБ Алексею Храловичу покинуть страну.

Самого Храловича обвинили в том, что он передал «постановочные» записи телефонных разговоров Натальи Эйсмонт с помощником Лукашенко Николаем Латышенком и главой федерации хоккея Дмитрием Басковым телеграм-каналу Nexta. 30 марта Храловича приговорили к 10 годам колонии по обвинению в госизмене (часть 2 статьи 356 УК).

В фильме также говорилось, что Сидоракин с Гаркачом и Старченко планировал похищения бизнесменов, силовиков и госслужащих. Как утверждалось в фильме, спецслужбы нашли три подготовленных группой тайника с тротилом, оружием, патронами, инженерными минами, ручными осколочными гранатами и гранатометом.