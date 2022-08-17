СК возбудил уголовное дело против минчанина, который в 2016 году пытался ограбить ломбард, угрожая игрушечным пистолетом

СК возбудил уголовное дело по статье об угрозе применения насилия (часть 2 статья 207 УК) против 28-летнего жителя Минска, который в 2016 году пытался ограбить ломбард, угрожая игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, вечером 15 сентября 2016 года минчанин зашел в ломбард на проспекте Пушкина и потребовал передать деньги из кассы, угрожая работнице игрушечным пистолетом. Девушка отказалась передать ему деньги и захлопнула окошко, когда нападавший отвлекся.

Жителя Минска задержали в мае 2022 года. На допросе он рассказал, что во время нападения был пьян, говорится в сообщении пресс-службы.

«Перед тем как отправиться "на дело" он купил в магазине игрушечный пистолет, из дома взял медицинские перчатки и, в целях конспирации, надел капюшон», — пишет СК.