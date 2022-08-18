ГУБОП задержал 60‑летнего гомельского барда Алексея Ильинчика за «творческую деятельность в интернете»
ГУБОП задержал 60‑летнего гомельского барда Алексея Ильинчика за «творческую деятельность в интернете»
18 августа 2022, 18:38
 
 
 
 
 

В Гомеле сотрудники ГУБОП задержали барда, сообщил провластный телеграм-канал «Жестко, но честно Гомель». Позже правозащитный центр «Вясна» назвал имя задержанного — им оказался 60-летний Алексей Ильинчик.

По информации провластного телеграм-канала, барда задержали за «"творческую" деятельность в интернете». О какой деятельности идет речь, не уточняется.

Ильинчик — бард, участник и организатор фестивалей, пишут правозащитники.

     
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