ГУБОП задержал 60‑летнего гомельского барда Алексея Ильинчика за «творческую деятельность в интернете»

В Гомеле сотрудники ГУБОП задержали барда, сообщил провластный телеграм-канал «Жестко, но честно Гомель». Позже правозащитный центр «Вясна» назвал имя задержанного — им оказался 60-летний Алексей Ильинчик.

По информации провластного телеграм-канала, барда задержали за «"творческую" деятельность в интернете». О какой деятельности идет речь, не уточняется.

Ильинчик — бард, участник и организатор фестивалей, пишут правозащитники.