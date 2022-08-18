Брестчанина будут судить за убийство собаки своей сожительницы

Против жителя Брестского района возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (часть 1 статьи 339-1 УК) за убийство собаки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следствие утверждает, что 37-летний житель Брестского района в состоянии алкогольного опьянения поругался с сожительницей. В доме находилась собака, которая лаяла, чтобы защитить хозяйку. Обвиняемый взял на кухне нож и ударил собаку в таз, от чего она умерла, пишет СК.

Ранее брестчанин проходил по административным статьям, связанными с правонарушениями в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ведомстве.